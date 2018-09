"Le geste de Fenati pose la question de l'encadrement des jeunes pilotes"

1 775 vues | 01:38

GRAND PRIX DE SAINT-MARIN – Le geste de Romano Fenati (Marinelli Snipers), coupable d'avoir appuyé sur le frein de Stefano Manzi (Forward) à plus de 200km/h, pose une question plus générale : les jeunes pilotes sont-ils suffisamment bien formés et encadrés ?



Du show, des dépassements comme s'il en pleuvait, les champions du monde Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo et les stars Johann Zarco et Andrea Dovizioso vont vous faire vibrer toute l'année : de Losail à Cheste, ne ratez rien de la saison 2018.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*