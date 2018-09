VIDÉO - La tentative de paix de Marquez, juste une opération de com' ? On en a parlé dans Moto Show

161 vues | 41:47

MOTO SHOW - La tentative de paix de Marc Marquez (Honda HRC) avec Valentino Rossi (Yamaha Factory) n'était-elle qu'une opération de com' ? Yamaha vers la révolution ? Fallait-il laisser une nouvelle chance à Romano Fenati ? On en a parlé dans Moto Show, votre émission diffusée en direct sur la page Facebook d'Eurosport.



Du show, des dépassements comme s'il en pleuvait, les champions du monde Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo et les stars Johann Zarco et Andrea Dovizioso vont vous faire vibrer toute l'année : de Losail à Cheste, ne ratez rien de la saison 2018.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*