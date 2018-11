Zarco : "Suffisant pour espérer le podium"

795 vues | 01:12

GRAND PRIX DE MALAISIE - Johann Zarco (Yamaha Tech3) a expliqué que son changement de pneumatiques avait été déterminant pour s'offrir le deuxième temps en qualification. Et espérer un podium en course.



