VIDEO - Avec ses stats ahurissantes, Marquez va très vite devenir plus grand que Rossi et Agostini

364 vues | 01:23

Marc Marquez (Honda HRC) a un peu plus affolé les stats avec son cinquième titre mondial majeur, à Motegi. De quoi le motiver pour aller plus loin et plus vite à l'assaut des records de Valentino Rossi et autres Giacomo Agostini. Qui pour certains vont rapidement tomber….



Du show, des dépassements comme s'il en pleuvait, les champions du monde Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo et les stars Johann Zarco et Andrea Dovizioso vont vous faire vibrer toute l'année : de Losail à Cheste, ne ratez rien de la saison 2018.



