"Rossi n'est pas qu'un pilote marketing… mais Viñales incarne l'avenir"

7 vues | 00:56

GRAND PRIX D'AUSTRALIE – Même si Yamaha continue de tirer profit de la popularité de Valentino Rossi, elle ne doit pas oublier que Maverick Viñales est son pilote d'avenir. Elle semble l'avoir compris, après le succès de l'Espagnol à Phillip Island. Car selon Movistar, le nouveau moteur qu'elle va développer est plus conforme aux réclamations de "Mack".



Du show, des dépassements comme s'il en pleuvait, les champions du monde Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo et les stars Johann Zarco et Andrea Dovizioso vont vous faire vibrer toute l'année : de Losail à Cheste, ne ratez rien de la saison 2018.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*