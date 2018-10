Un accrochage et des machines pulvérisées : l'effrayant crash des coéquipiers Ramirez et Masia

VIDÉO - MOTO3 - Un accrochage et des machines pulvérisées : l'effrayant crash de Ramirez et Masia

GRAND PRIX D'AUSTRALIE - Marcos Ramirez et Jaume Masia, Bester Capital Dubai (KTM), ont violemment chuté en course, ce dimanche, à Phillip Island. Les deux pilotes ont été transportés au centre médical mais les premières nouvelles sont rassurantes.



