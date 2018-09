Zarco : "On dirait qu'on a à peine une meilleure moto qu'une Moto2"

4 256 vues | 01:07

GRAND PRIX D'ARAGON - Johann Zarco (Yamaha Tech3) a tiré vendredi soir un constat technique accablant sur ce qu'est devenue sa M1. Figée en développement depuis le début de la saison, sa moto version "client" perd son grip avec la chaleur à Motorland. Une situation inextricable et pour tout dire agaçante.



