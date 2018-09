"Marquez n'est pas responsable… mais il aurait dû être pénalisé"

1 957 vues | 01:31

GRAND PRIX D'ARAGON – Marc Marquez (Honda HRC) n'est pas directement responsable de la chute de Jorge Lorenzo (Ducati Team) au premier virage. Mais il a largement excédé les limites de la piste et en a profité. Ce qui aurait pu lui valoir une pénalité.



Du show, des dépassements comme s'il en pleuvait, les champions du monde Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo et les stars Johann Zarco et Andrea Dovizioso vont vous faire vibrer toute l'année : de Losail à Cheste, ne ratez rien de la saison 2018.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*