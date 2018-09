Lorenzo peut-il aussi faire progresser Honda ? "Il n'aura pas autant de temps"

79 vues | 01:08

GRAND PRIX D'ARAGON – S'il a réussi à faire progresser Ducati, Jorge Lorenzo n'aura peut-être pas toute latitude pour en faire de même chez Honda. Tout simplement parce que le constructeur japonais gagne déjà avec Marc Marquez.



Du show, des dépassements comme s'il en pleuvait, les champions du monde Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo et les stars Johann Zarco et Andrea Dovizioso vont vous faire vibrer toute l'année : de Losail à Cheste, ne ratez rien de la saison 2018.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*