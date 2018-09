"Il faut créer une Super Licence, mais avec plus d'exigence"

470 vues | 01:42

GRAND PRIX D'ARAGON – Beaucoup de pilotes qui ont critiqué le remplacement de Tito Rabat par l'inexpérimenté pilote français Christophe Ponsson ont défendu l'idée de la création d'une Super Licence, similaire à celle qui existe en F1. La solution doit effectivement être envisagée. Même si elle ne sera pas suffisante.



Du show, des dépassements comme s'il en pleuvait, les champions du monde Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo et les stars Johann Zarco et Andrea Dovizioso vont vous faire vibrer toute l'année : de Losail à Cheste, ne ratez rien de la saison 2018.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*