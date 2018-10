Un énorme crash, sa Ducati pulvérisée et son pied encore touché : catastrophe pour Lorenzo

36 009 vues | 01:58

GRAND PRIX DE THAÏLANDE – Jorge Lorenzo (Ducati) a subi un deuxième highside en deux semaines lors de la deuxième séance d'essais libres, à Buriram. Sa machine a volé en éclats et le pilote espagnol a été évacué sur civière, visiblement encore touché au pied dont il souffrait déjà. Le pilote va passer des examens médicaux.



Du show, des dépassements comme s'il en pleuvait, les champions du monde Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo et les stars Johann Zarco et Andrea Dovizioso vont vous faire vibrer toute l'année : de Losail à Cheste, ne ratez rien de la saison 2018.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*