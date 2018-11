Desisa a résisté jusqu'au bout

458 vues | 02:30

L'Ethiopien Lelisa Desisa a remporté dimanche le marathon de New York chez les hommes grâce à une accélaration placée en fin de course. Double vainqueur du marathon de Boston (2013, 2015) et trois fois sur le podium à New York, Desisa, 28 ans, a bouclé l'épreuve en 2h05'59". Il a résisté au retour de son compatriote Shura Kitata (2h06'01") dans le final à Central Park.

