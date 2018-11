Et de quatre pour Keitany

156 vues | 02:01

Marathon de New York - La Kényane Mary Keitany a remporté dimanche le marathon de New York chez les femmes pour la quatrième fois de sa carrière. Déjà lauréate de l'épreuve en 2014, 2015 et 2016, Keitany s'est imposé en solitaire en 2h22'48". Elle devient à 36 ans la deuxième athlète la plus titrée sur le parcours new-yorkais, derrière la Norvégienne Grete Waitz (9 victoires).

