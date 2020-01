Photo, dessin, et entraînement : La préparation des gymnastes avant Tokyo 2020

54 vues | 02:30

JEUX OLYMPIQUES - Plongez dans l'intimité des gymnastes en préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyoavec le deuxième épisode de All Around. De la Russie à la Chine en passant par les Etats-Unis, les athlètes trouvent leur force et leur courage au quotidien à l'entraînement et en-dehors. L'épisode complet est à retrouver sur Olympic Channel.

