Du bronze à l'argent olympique cinq ans après, la délivrance du bobsleigh américain

Aux Jeux de Sotchi en 2014, le bob à deux et à quatre américain avait signé une belle performance en terminant troisième. Mais cinq ans plus tard, le CIO a déclassé la Russie pour avoir enfreint les règles anti-dopage. Une délivrance et un juste retour des choses pour les bobeurs étatsuniens, en particulier pour la famille de Steven Holcomb, décédé en 2017. 6e épisode de Take the Podium.

