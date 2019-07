Dans la légende olympique : El Guerrouj raconte Athènes 2004

36 vues | 01:36

JEUX OLYMPIQUES - Malheureux à Atlanta en 1996, défait à Sydney en 2000, Hicham El Guerrouj n'avait d'autre but que concrétiser à Athènes en 2004. Il l'a fait, non seulement sur 1500m, mais sur 5000m. Il raconte comment, et à quel point ce fut une libération.

Eurosport uniquement avec CANAL*