VIDÉO - Un casting de rêve et Jordan ouvrit le bal : revivez le sacre de la Dream Team dans Hall of Fame

HALL OF FAME - S'il y a une équipe qui a marqué les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, c'est celle-là : la Dream Team américaine, ou l'armada la plus folle de l'histoire du basket. "Hall of Fame", un programme à retrouver chaque lundi sur Eurosport et à la demande sur Eurosport Player, vous propose cette semaine de revivre la finale remportée par Michael Jordan & co contre la Croatie.

