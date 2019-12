Jerry Tuwai, un terrain de rugby au-delà des limites

170 vues | 02:06

JEUX OLYMPIQUES - Ailier de rugby à 7 des Fidji, Jerry Tuwai Vunisa ne s'entraîne pas avec les mêmes moyens que les plus grandes équipes. Il n'a pas non plus le plus grand gabarit mais compense par sa vitesse exceptionnelle pour parvenir aux plus grandes victoires, comme celle qui a fait de lui un champion olympique en 2016.

