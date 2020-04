Finesse pour l'un, puissance pour l'autre : les plus belles actions de Jordan et LeBron aux JO

VIDÉO - Finesse pour l'un, puissance pour l'autre : LeBron James et Michael Jordan ont régalé aux JO

JEUX OLYMPIQUES - Michael Jordan est champion olympique 1984 et évidemment 1992 avec la Dream Team, LeBron James l'a imité en 2008 et 2012. Voilà pour le premier point commun entre les deux joueurs. Le deuxième ? Ils ont fait le spectacle pendant ces quatre campagnes, chacun dans leur style. Nous vous proposons leurs plus belles actions.

