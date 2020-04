VIDÉO - All Around, épisode 5 : L'année de vérité

46 vues | 02:30

Dans le cinquième épisode de notre série gymnastique "All Around" : Les Mondiaux sont passés et il faut désormais regarder vers Tokyo. Cette vidéo a été produite avant la pandémie de Covid-19 et avant le report des Jeux Olympiques de Tokyo.

Eurosport uniquement avec CANAL*