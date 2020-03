The Story of God, aspirateur, fruits secs et NBA : le confinement de Fernandez

VIDEO - Home Trainer - Aspirateur, NBA, F1, The Story of God... le confinement de Jérôme Fernandez

"Home Trainer", c’est l’occasion pour les (ex-)sportifs de vous expliquer comment ils tentent de garder la forme, en cette période de confinement due au coronavirus. Ce jeudi c'est Jérôme Fernandez, buteur le plus prolifique de l'histoire de l'équipe de France de handball et actuel entraîneur d'Aix, qui vous raconte son quotidien, au "micro" de François-Xavier Rallet. Série et ménage au programme.

