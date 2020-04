EXCLU – Fernandez : "Ma dernière année je la ferai, mais dans une autre mission"

4 015 vues | 01:14

LE CLUB EUROSPORT – Invité de l’émission en compagnie d’Olivier Dall’Oglio et de Gilles Cervara, Jérôme Fernandez, entraîneur du Pays d'Aix Université Club handball, actuel 6e de Starligue, a révélé qu’il n’effectuerait pas sa dernière année de contrat sur le banc. Thierry Anti, attendu en 2021, devrait donc quitter le Sporting Portugal et débarquer une année plus tôt dans les Bouches-du-Rhône.

Eurosport uniquement avec CANAL*