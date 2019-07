VIDÉO - The Open - Shane Lowry creuse l'écart en tête

1 vue | 01:37

Déjà en tête avant la journée de samedi, l’Irlandais Shane Lowry a conforté sa place de leader sur l’Open britannique avec une carte de 63 (-8) sans bogey. Tommy Fleetwood et J.B. Holmes sont toujours en course, avec 4 et 6 coups de retard.

