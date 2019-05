VIDÉO - PGA Championship - Koepka leader, Woods out : Le résumé de la 2e journée

24 vues | 01:12

L'Américain Brooks Koepka solide leader avec une carte de 12 coups sous le par, ses compatriotes Jordan Spieth (-5) et Dustin Johnson (-4) en embuscade, Tiger Woods éliminé après ne pas avoir franchi le cut : voici le résumé de la deuxième journée de compétition du PGA Championship qui se tient à New York (États- Unis) et qui représente le deuxième Majeur de la saison 2019.

Eurosport uniquement avec CANAL*