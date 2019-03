Le système de freinage : élément prépondérant en Formule E

255 vues | 02:45

En formule E, encore plus que dans les autres sports mécaniques, le système de freinage est primordial et représente un facteur clé de la réussite ou non d'un pilote. En plus du système classique de freinage hydraulique, le "brake-by-wire" donne la possibilité aux techniciens de s'adapter aux exigences du pilote.

