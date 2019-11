Vergne : "La Formule E a la grille la plus talentueuse dans le sport auto"

VIDEO - Vergne (DS) : "La Formule E a la grille la plus talentueuse dans le sport auto"

796 vues | 02:42

FORMULE E 2019-2020 - Double champion en titre, Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) remet son titre en jeu cette saison, conscient que le défi s'annonce plus grand encore avec les arrivées notamment de Mercedes et Porsche, et quelques pilotes prometteurs.

Eurosport uniquement avec CANAL*