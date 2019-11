VIDEO - BMW à la parade, DS hors du coup : la Course 2 a été animée à Diriyah

vue | 04:26

EPRIX DE DIRIYAH - Sims et Günther ont assuré le doublé à BMW lors de la Course 2, samedi, tandis que Vergne et Da Costa sombraient dans les profondeurs du classement. Quant à Bird, vainqueur vendredi, il s'est fait percuter.

