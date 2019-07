VIDÉO - Formule E - E-Prix de New York : Evans et Di Grassi se sont accrochés, et Vergne a savouré

VIDEO - E-PRIX DE NEW YORK - L'accrochage de Di Grassi et Evans, survenu dans le dernier tour à New York, a définitivement assuré le titre de champion à Jean-Eric Vergne (DS Techeetah). Revivez le dernier tour, et le doublé du Français.

