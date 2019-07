VIDÉO - E-PRIX DE NEW YORK - Une 7e place et un doublé pour Vergne : les temps forts de la course

132 vues | 07:04

VIDEO - E-PRIX DE NEW YORK - Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a terminé 7e de la Course 2 à New York, dimanche. Suffisant pour lui permettre de conserver son titre de champion. Revivez les temps forts de la course en vidéo.

