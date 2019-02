VIDEO - Formule E - Mexico : Di Grassi : "C'était la plus belle course de ma carrière en Formule E"

E-PRIX MEXICO - Revivez en images la réaction de Luca di Grassi (Audi), somptueux vainqueur du E-PrIx à Mexico City au terme d'une course complètement folle. Le Brésilien a expliqué qu'il avait couru la plus belle course de sa carrière.

