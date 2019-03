Abandons en cascade et controverse du dernier tour : Mortara fait un heureux vainqueur

248 vues | 03:36

E-PRIX DE HONG KONG - La course a été des plus mouvementées dans la cité asiatique avec un scénario rocambolesque et un vainqueur, Edoardo Mortara, déclaré deux heures après la course. La faute à Sam Bird, qui a poussé André Lotterer dans le dernier tour, alors que l'ALlemand a passé la course en tête de bout en bout.

Eurosport uniquement avec CANAL*