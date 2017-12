Le jour où Hamilton est devenu l'égal de Senna

3 579 vues | 01:08

Comme chaque année, la rédaction d'Eurosport.fr a sélectionné les 10 sportifs l'année, en France et dans le monde. Et côté international, c'est Lewis Hamilton qui hérite de la 4e place après son 4e sacre de champion du monde. Mais son moment fort était le jour où il a décroché sa 65e pole position au Canada, comme un certain Ayrton Senna. (Réalisation : Pierrick de Morel)

