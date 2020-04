VIDEO F1 - Stirling Moss était le "champion sans couronne" et le roi du fair-play

FORMULE 1 - Mort dimanche à l'âge de 90 ans, Stirling Moss avait piloté pour les plus grandes équipes, signé 16 pole positions et remporté 16 victoires. Quatre fois deuxième et trois fois troisième du championnat, il était pour tous le "champion sans couronne". Mais aussi le roi du fair-play.

