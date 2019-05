Vainqueur pendu, F1 coulée, loterie, Schumacher garé : Les incroyables du GP de Monaco

99 vues | 01:47

GRAND PRIX DE MONACO - L'histoire de l'épreuve a commencé en 1929, par nécessité. Avec un vainqueur devenu un héros sacrifié sur l'autel de la plus grande cause, celle de la liberté. Elle a ensuite été jalonnée par le drame de Lorenzo Bandini, les exploits de Jean-Pierre Beltoise, Ayrton Senna, Olvier Panis. La controverse Michael Schumacher... En voici les épisodes les plus marquants.

Eurosport uniquement avec CANAL*