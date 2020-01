Arteta : "Lacazette ? Je suis très satisfait de ses performances"

9 vues | 00:54

PREMIER LEAGUE - Mikel Arteta assure que la disette d'Alexandre Lacazette, qui n'a plus marqué depuis plus d'un mois en Premier League (ndlr : le 5 décembre contre Brighton), n'est pas très grave et que l'international français retrouvera très vite ''le chemin des filets''.

