Van Dijk : "Le Ballon d'Or ? Messi est toujours le meilleur..."

LIGUE DES CHAMPIONS - Vainqueur de la C1, samedi soir avec Liverpool contre Tottenham (0-2), Virgil van Dijk a été élu joueur de la finale et fait un pas de plus vers un possible Ballon d'Or 2019. Pour autant, le défenseur néerlandais estime que la distinction devrait revenir à Lionel Messi.

