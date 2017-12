Fin d'une ère : Zidane n'est plus dans le Top 10 des plus gros transferts de l'histoire

VIDEO - Van Dijk chasse Zidane du Top 10 des plus gros transferts de l'histoire

Il aura tenu plus de seize ans. Joueur le plus cher de tous les temps lors de sa signature au Real Madrid à l'été 2001 contre quelque 77 millions d'euros, Zinedine Zidane a finalement été chassé du top 10 des plus gros transferts de l'histoire. La faute à Liverpool, qui a déboursé 84,5 millions d'euros pour s'offrir mercredi le défenseur néerlandais de Southampton Virgil van Dijk.

