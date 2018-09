Rongier : ''On est tous dans le même bateau''

VIDEO - Valentin Rongier (Nantes) : ''On est tous dans le même bateau''

Loin de confirmer un éventuel départ de Miguel Cardoso, le capitaine nantais Valentin Rongier a apprécié la solidarité des Canaris à Lyon, tout comme cette image des joueurs qui ont sauté dans les bras de leur coach lors de l'égalisation : ''Je le répète, on gagne tous ensemble et on perd tous ensemble'', assure Rongier. De quoi peut-être faire réfléchir son président Waldemar Kita...

