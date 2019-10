Un plan économique parfait : pour Mbappé, ce géant européen a déjà tout prévu

251 vues | 02:06

TRANSFERTS - Une augmentation de capital de 300 millions d'euros et voilà qu'un géant italien se met à rêver d'un très gros transfert de Mbappé pour cet été. Leonardo et Conte s'activent eux pour le mercato hivernal. Voici le Mercato Buzz. (Réalisation : Anne Thirion)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 24/10/2019. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

