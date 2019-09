Tebas tacle Neymar : ''Il ne manque personne en Liga''

2 694 vues | 00:30

Javier Tebas s'est exprimé au sujet du non-retour de Neymar au FC Barcelone cet été. ''On en a beaucoup parlé, plus que la réalité'', affirme le président de la Ligue Espagnole de Football. Qui pique un peu l'orgueil du Brésilien : ''Les meilleurs joueurs sont en Liga et aujourd'hui, il ne manque personne dans ce championnat''.

