Transferts - Heynckes boycotterait Aubameyang et Dembélé

TRANSFERTS - Très sévère envers l'attitude de Dembélé l'été dernier et d'Aubameyang cet hiver, qui n'hésitent pas à pousser Dortmund au bras de fer pour provoquer leur transfert, le coach du Bayern Munich Jupp Heynckes aimerait un boycott des ''clubs acheteurs. Je voudrais que personne ne fasse signer de tels joueurs, qui pensent à eux et non au club. Moi je ne les ferais pas signer en tout cas."

