VIDEO - The Best - Varane : "Un grand moment de fierté"

349 vues | 00:30

THE BEST - Raphaël Varane fait partie, avec ses coéquipiers chez les Bleus N'Golo Kanté et Kylian Mbappé, de l'équipe type de l'année, élue par la FIFA ce lundi soir à Londres.

