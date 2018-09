VIDEO - The Best - Trezeguet : "Mbappé, c'est l'avenir du football"

224 vues | 00:16

THE BEST - L'ancien international français David Trezeguet encense Kylian Mbappé, en marge de la soirée The Best de la FIFA, lundi soir à Londres. "C'est l'avenir du football", a-t-il notamment confié.

