VIDEO - The Best - J. Baptista : "Le PSG doit s'améliorer pour aider Neymar"

228 vues | 00:33

THE BEST - Si Neymar veut un jour remporter le prix The Best de la FIFA ou le Ballon d’Or, le PSG doit mieux faire en Ligue des Champions : c’est en tout cas l’avis de son compatriote Julio Baptista.

