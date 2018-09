VIDEO - The Best - Deschamps : "Toujours la même envie"

THE BEST - Didier Deschamps a été désigné meilleur entraîneur de l'année ce lundi, à Londres, lors de la soirée The Best de la FIFA. "C'est un honneur", déclare le sélectionneur tricolore à l'issue de la cérémonie, en insistant sur le fait que cette récompense, ainsi que le titre de champion du monde, n'est pas la fin de son aventure avec les Bleus.

