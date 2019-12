VIDEO - Lionel Messi Ballon d’Or, est-ce mérité ? On débriefe le classement à partir de 22h

BALLON D’OR – Lionel Messi vainqueur, Cristiano Ronaldo dans le Top 4, au contraire de Kylian Mbappé. On débriefe les résultats de l’édition 2019 avec vous. Nos journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin vous attendent pour débattre de l'ensemble du classement. (Réalisation : Simon Farvacque et Quentin Guichard).

