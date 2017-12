Ruiné, Emmanuel Eboué pourrait être sauvé par la générosité de ses anciens clubs

47 034 vues | 01:01

Il a disputé une finale de la Ligue des champions et de la CAN. Pendant sept ans, il a brillé au coeur de la défense d'Arsenal, avant de renforcer celle de Galatasaray. Mais aujourd'hui, Emmanuel Eboué est au plus mal. Ruiné par son divorce, le joueur ivoirien risque de devenir SDF. À moins que ses anciens clubs ne volent à son secours... (Réalisation : Pierrick de Morel)

