Solari sur les critiques : "Modric a raison"

LIGA - Le Real Madrid accueille Leganés au stade Santiago-Bernabeu ce mercredi en huitième de finale aller de la Coupe du Roi. En conférence de presse de veille de match, l'entraîneur madrilène Santiago Solari a validé les critiques émises par le milieu de terrain international croate et Ballon d'Or Luka Modric concernant la nécessité de marquer plus de buts et d'en concéder moins.

