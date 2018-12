Tuchel sur le dilemme Buffon-Areola : "Mon choix était dur pour Alphonse..."

25 vues | 00:56

LIGUE 1 - Thomas Tuchel, qui doit gérer la rotation entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola, se félicite du professionnalisme et de l’état d’esprit de ses deux gardiens de but. L'erntraîneur parisien a notamment souligné celui du Français, resté sur le banc face à Liverpool.

