Neymar, première offre en approche : on en parle dans Mercredi Mercato à 13h

VIDEO - PSG - Neymar, première offre en approche : on en parle dans Mercredi Mercato

TRANSFERTS - Nouvelles informations dans le dossier Neymar : la presse catalane affirme ce mercredi que le Barça prépare une première offre sérieuse à destination du PSG. Alors, faut-il s'attendre à un dénouement imminent ? On en parle dans Mercredi Mercato à 13h avec notre journaliste Cyril Morin. On évoquera aussi l'échange Lukaku-Dybala qui se dessine et le cas Nicolas Pépé.

